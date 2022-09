Calcio | Mihajlovic ' Dispiace per inizio stagione bologna ma ne usciremo'

mvcalcio : RT @sportmediaset: Mihajlovic agli haters dei social: 'Siete le solite mer.. senza palle' #Sportmediaset #MIhajlovic #Bologna https://t.co… - Marylena_88 : RT @sportmediaset: Mihajlovic agli haters dei social: 'Siete le solite mer.. senza palle' #Sportmediaset #MIhajlovic #Bologna https://t.co… - sportmediaset : Mihajlovic agli haters dei social: 'Siete le solite mer.. senza palle' #Sportmediaset #MIhajlovic #Bologna - sportface2016 : #SpeziaBologna, #Mihajlovic: 'Dobbiamo cambiare marcia, ma è eccessivo parlare di crisi dopo quattro partite' - Nutizieri : Il Bologna riflette su Mihajlovic. A Spezia per provare a rilanciarsi -

...sottolinea che "ha risposto perchè c'erano insulti che non c'entravano nulla col. Sono le solite merde che si nascondono e poi quando ti vedono ti fanno i complimenti. È il mondo ...Commenta per primo Il tecnico del Bologna Sinisaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia . Il punto ...commenti che non centravano niente con il. ...Ci aveva pensato la figlia Viktorija, con un post su Instagram, a rispondere per le rime agli haters che sui social avevano attaccato Sinisa Mihajlovic, dopo l'avvio poco brillante del Bologna, ...«Mia figlia ha risposto perché c’erano insulti che non c’entravano nulla col calcio. Sono le solite merde che si nascondono e poi quando ti vedono ti fanno i complimenti. È il mondo di oggi, ci si nas ...