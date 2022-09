Berrettini vola agli ottavi di finale agli US Open | “Ho dato il meglio contro la paura”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 settembre 2022) New York – Nel primo match della giornata di venerdì sull’Arthur Ashe Matteoè riuscito a staccare per la quarta volta di fila il pass per glidegli Us. Al 26enne romano, semifinalista qui nel 2019 (stoppato da Nadal, poi vincitore del titolo), ci sono volute 3 ore e 48 minuti per avere ragione (6-4 6-4 6-7 6-3) del britannico Andy Murray, oggi n.51 Atp ma vincitore del titolo nel 2012. Domenica, neglidi, troverà lo spagnolo Davidovich-Fokina, che lo ha battuto nell’unico precedente. “Credo di aver giocato un’ottima partita – ha detto il romano – nel terzo set ho avuto molte occasioni, ma non sono riuscito a sfruttarle. Penso che Andy abbia giocato un ottimo tie-break, poi mi sono trovato sotto di un break nel quarto. Ma ho continuato a pensare che stavo facendo le ...