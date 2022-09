Barone: «Vlahovic fa parte del passato, è dell’opposizione, non è nemmeno nei titolari…» (Di sabato 3 settembre 2022) Ai microfoni di Dazn, prima di Fiorentina-Juventus, il direttore generale viola, Joe Barone «La squadra crea tanto gioco, abbiamo un’identità precisa, occasioni che creiamo e statistiche alte sul nostro sistema di gioco, poi c’è la tecnica individuale quando arrivi di fronte alla porta. Ma non siamo preoccupati, siamo in linea, oggi dobbiamo fare una grande partita, questa non sarà mai una partita come le altre, è molto importante». Su Vlahovic «Ormai non ci pensiamo mai, fa parte del passato, è un giocatore dell’opposizione, non è nei titolari, noi andiamo per fare la nostra partita e la nostra tattica, dobbiamo fare risultato perché giochiamo in casa». «Jovic? Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità, fiducia, conoscere il sistema di gioco, ma ci vuole un po’ di tempo, siamo all’inizio, oggi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Ai microfoni di Dazn, prima di Fiorentina-Juventus, il direttore generale viola, Joe«La squadra crea tanto gioco, abbiamo un’identità precisa, occasioni che creiamo e statistiche alte sul nostro sistema di gioco, poi c’è la tecnica individuale quando arrivi di fronte alla porta. Ma non siamo preoccupati, siamo in linea, oggi dobbiamo fare una grande partita, questa non sarà mai una partita come le altre, è molto importante». Su«Ormai non ci pensiamo mai, fadel, è un giocatore, non è nei titolari, noi andiamo per fare la nostra partita e la nostra tattica, dobbiamo fare risultato perché giochiamo in casa». «Jovic? Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità, fiducia, conoscere il sistema di gioco, ma ci vuole un po’ di tempo, siamo all’inizio, oggi ...

