Zuppa di Porro 2 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 settembre 2022)di. Lezioncina del Nyt sul gas: ci sono due cose si legge nel fondo del quotidiano che non si devono fare durante una crisi energetica. La prima è sopprimere il funzionamento dei prezzi e il secondo accumulare. Ebbene sono esattamente le cose che stanno facendo in Europa. Sul Foglio ziti ziti ci accorgiamo che mentre un dirigente Lukoil muore cadendo dal sesto piano di un ospedale dove era ricoverato, in Italia la Russia è diventata il pirmo fornitore di petrolio. Ieri il governo non ha fatto granchè per i giornali. Continuano gli sbarchi e per Bilo arriveranno a 100k La Stampa, il manifesto dei teorinesi, dedica una paginata a Speranza che dice la solita cosa: con la vittoria del cdx vincono i no vax. I grillini salgono, per Italia oggi, soprattutto al sud. Più rdc e salario minimo, no nuke e riarmo. Una paginata alla Clinton, la peggiore ...