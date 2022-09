Venezia 79, secondo red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star (Di venerdì 2 settembre 2022) La 79sima edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia ha aperto i battenti mercoledì 31 agosto. L’evento, tanto atteso dal jet set di tutto il mondo, si svolgerà come di consueto al Lido fino al 10 settembre 2022. Madrina della kermesse è l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales. A presiedere la giuria internazionale del concorso il premio Oscar Julianne Moore. Questa edizione ha segnato, finalmente, un ritorno alla normalità. A due anni dall’inizio della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, fra cui gli addetti ai lavori dell’industria Cinematografica, le sale hanno capienza piena e non c’è nessun muro anti-Covid sul red carpet. Nel corso della seconda giornata della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022) La 79sima edizioneInternazionale d’artetografica diha aperto i battenti mercoledì 31 agosto. L’evento, tanto atteso dal jet set di tutto il mondo, si svolgerà come di consueto al Lido fino al 10 settembre 2022. Madrinakermesse è l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales. A presiedere la giuria internazionale del concorso il premio Oscar Julianne Moore. Questa edizione ha segnato, finalmente, un ritorno alla normalità. A due anni dall’iniziopandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, fra cui gli addetti ai lavori dell’industriatografica, le sale hanno capienza piena e non c’è nessun muro anti-Covid sul red. Nel corsoseconda giornata...

Auretta3G : @ApreaIleana @antova29 Secondo me quando si va sul red carpet di Venezia Bisogna farsi notare altrimenti ci si perd… - lablegia : @fdaloja Anche secondo me lo meritava (vinse Sean Penn con Milk), ma ancora più scandaloso fu il fatto che The West… - IsaeChia : #Venezia79, secondo red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star Da Cate Blanchette e Georgina Rodri… - VanityFairIt : Dal caschetto wavy di Cate Blanchett al rigore della chioma extra liscia di Julianne Moore passando per raccolti sc… - yaekoikeda : la mostra del cinema di venezia quest'anno secondo me sta spaccando e mi rode troppo non esserci uffa -