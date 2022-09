Us Open: Berrettini batte Murray e centra gli ottavi, ma che fatica! (Di venerdì 2 settembre 2022) Un unico passaggio a vuoto gli stava per costare caro. Per fortuna carattere e grinta non si perdono durante gli stop per infortuni (concetto valido anche per il suo avversario) e Matteo Berrettini è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Un unico passaggio a vuoto gli stava per costare caro. Per fortuna carattere e grinta non si perdono durante gli stop per infortuni (concetto valido anche per il suo avversario) e Matteoè ...

Eurosport_IT : MATTEO AGLI OTTAVIIII ?????? Berrettini tiene testa a un grande Murray e al quarto set chiude i conti! Per il quarto… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, US Open: Berrettini batte Murray e vola agli ottavi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, US Open: Berrettini batte Murray e vola agli ottavi - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, US Open: Berrettini batte Murray e vola agli ottavi -