US Open 2022: Fabio Fognini va avanti di un set, ma è Rafael Nadal a spuntarla nel secondo turno (Di venerdì 2 settembre 2022) Un Fabio Fognini che per un set e mezzo ha esaltato, ma poi la classe di Rafael Nadal ha avuto la meglio. Il n.3 del ranking si è imposto nel match del secondo turno degli US Open 2022: l’Arthur Ashe Stadium di New York è stato teatro di una sfida nella quale il ligure ha fatto vedere cose meravigliose nella prima parte, ma poi la sua intensità è calata di pari passo Rafa è salito di livello, imponendosi 2-6 6-4 6-2 6-1 in 2 ore e 38 minuti di match. Un piccolo incidente per Nadal nel quarto parziale quando, nel quarto game, uno sfortunato rimbalzo della propria racchetta sul cemento ha avuto un contraccolpo all’altezza del naso. Un colpo doloroso per l’iberico che ha saputo gestire alla grande anche questo piccolo inconveniente. Rafa ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Unche per un set e mezzo ha esaltato, ma poi la classe diha avuto la meglio. Il n.3 del ranking si è imposto nel match deldegli US: l’Arthur Ashe Stadium di New York è stato teatro di una sfida nella quale il ligure ha fatto vedere cose meravigliose nella prima parte, ma poi la sua intensità è calata di pari passo Rafa è salito di livello, imponendosi 2-6 6-4 6-2 6-1 in 2 ore e 38 minuti di match. Un piccolo incidente pernel quarto parziale quando, nel quarto game, uno sfortunato rimbalzo della propria racchetta sul cemento ha avuto un contraccolpo all’altezza del naso. Un colpo doloroso per l’iberico che ha saputo gestire alla grande anche questo piccolo inconveniente. Rafa ...

