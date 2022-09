Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 15:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Venerdì 2 settembre al microfono Giuliano Vigno caro energia il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando con i tecnici al piano di risparmio energetico a cui si era consigliabile attenersi a partire da ottobre mi si è già più freddo In alcune zone d’Italia del 15 ottobre viene acceso il riscaldamento circa 4200 comuni italiani che comprendono grandi città come Milano Torino Bologna Venezia per lo Stato e per i cittadini italiani la parola chiave della prossima stagione autunno-inverno risparmio di energia e andando incontro al freddo riscaldamento se la protagonista della stretta i termosifoni non potranno più andare a pieno regime si potrebbe tenerli spenti anche per due ore in più rispetto al passato e contenere la temperatura di 2 gradi nelle aree del paese in cui il clima è più ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Venerdì 2 settembre al microfono Giuliano Vigno caro energia il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando con i tecnici al piano di risparmio energetico a cui si era consigliabile attenersi a partire da ottobre mi si è già più freddo In alcune zone d’Italia del 15 ottobre viene acceso il riscaldamento circa 4200 comuni italiani che comprendono grandi città come Milano Torino Bologna Venezia per lo Stato e per i cittadini italiani la parola chiave della prossima stagione autunno-inverno risparmio di energia e andando incontro al freddo riscaldamento se la protagonista della stretta i termosifoni non potranno più andare a pieno regime si potrebbe tenerli spenti anche per due ore in più rispetto al passato e contenere la temperatura di 2 gradi nelle aree del paese in cui il clima è più ...

