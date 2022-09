TikTok: i politici sui social dovrebbero preoccuparci tutti (Di venerdì 2 settembre 2022) di Alessio Andreoli La cosa dei politici sbarcati su TikTok, così come su tutti gli altri social, dovrebbe preoccuparci tutti. Non sto affatto facendo una campagna contro i social ma vorrei porre l’accento su alcuni aspetti che, a mio parere, possono ingannarci e quindi manipolare il nostro pensiero falsificando la realtà. Non sto criticando quanto viene scritto o le foto postate nei tweet o su Instagram, e nemmeno i link ad articoli di giornale o documenti digitali, anche se su questo modalità comunicativa non mancano elementi su cui riflettere. Quello di cui scrivo sono i video: siamo abituati a vedere brevi video dove persone normalissime (su TikTok in particolare i giovani) cercano di condividere parte della loro vita, cercando ovviamente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) di Alessio Andreoli La cosa deisbarcati su, così come sugli altri, dovrebbe. Non sto affatto facendo una campagna contro ima vorrei porre l’accento su alcuni aspetti che, a mio parere, possono ingannarci e quindi manipolare il nostro pensiero falsificando la realtà. Non sto criticando quanto viene scritto o le foto postate nei tweet o su Instagram, e nemmeno i link ad articoli di giornale o documenti digitali, anche se su questo modalità comunicativa non mancano elementi su cui riflettere. Quello di cui scrivo sono i video: siamo abituati a vedere brevi video dove persone normalissime (suin particolare i giovani) cercano di condividere parte della loro vita, cercando ovviamente il ...

