Su Marte l’esperimento Moxie produce sei grammi di ossigeno ogni 60 minuti | come un piccolo albero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Una tecnologia per produrresu: è– Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experimen – della Nasa. Si tratta della prima parte di un tentativo di creare condizioni che permetterebbero anche missioni umane sul Pianeta Rosso. Nel febbraio 2021 è iniziata la sperimentazione, i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances. Ilè stato messo a bordo del rover Perseverance: si tratta di un apparecchio grande quanto una batteria per automobili. Avviato sette volte, ciascuna per alcune ore,sessantaè stato in grado di produrre seidi. Quanto, appunto, unsul nostro pianeta.è andato a buon termine sia di ...