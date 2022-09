Sonia Bruganelli e Bonolis, lei va via di casa: «Palazzi separati» (Di venerdì 2 settembre 2022) Arriva la smentita sulla crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nelle scorse settimane si era chiacchierato molto sulla coppia, alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dall'opinionista del Grande Fratello Vip sul marito. Gossip spento anche se hanno deciso di prendere una decisione che potrebbe attirare non poche critiche. Sonia Bruganelli e Bonolis vivranno in due Palazzi separati. Non è un segreto, infatti, che ad oggi non hanno mai condiviso la camera da letto, ma hanno sempre dormito in due stanze separate proprio come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Sonia è stata intervistata da Il Corriere della Sera e ha dichiarato: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre, sto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Arriva la smentita sulla crisi trae Paolo. Nelle scorse settimane si era chiacchierato molto sulla coppia, alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dall'opinionista del Grande Fratello Vip sul marito. Gossip spento anche se hanno deciso di prendere una decisione che potrebbe attirare non poche critiche.vivranno in due. Non è un segreto, infatti, che ad oggi non hanno mai condiviso la camera da letto, ma hanno sempre dormito in due stanze separate proprio come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.è stata intervistata da Il Corriere della Sera e ha dichiarato: "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre, sto ...

