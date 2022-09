Oggi 2 settembre: Sant’Elpidio | Fondatore dei primi monasteri col cuore ardente di Cristo (Di venerdì 2 settembre 2022) Sull’esempio di San Pacomio, Elpidio, ardente cercatore della perfezione cristiana, ha fondato i primi monasteri sotto la guida di un abate e una regola comune. Il culto di questo santo, forse originario della Cappadocia, è particolarmente diffuso nelle Marche. Alcune località a sud di Ancona portano il nome di Sant’Elpidio («speranza», dal greco elpis): Sant’Elpidio L'articolo Oggi 2 settembre: Sant’Elpidio Fondatore dei primi monasteri col cuore ardente di Cristo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 settembre 2022) Sull’esempio di San Pacomio, Elpidio,cercatore della perfezione cristiana, ha fondato isotto la guida di un abate e una regola comune. Il culto di questo santo, forse originario della Cappadocia, è particolarmente diffuso nelle Marche. Alcune località a sud di Ancona portano il nome di(«speranza», dal greco elpis):L'articolodeicoldiproviene da La Luce di Maria.

