Letta in trasferta a Milano per chiedere aiuto a Sala: la gara a chi la spara piu grossa (Di venerdì 2 settembre 2022) “Darò il mio contributo portando come modello Milano”. Una minaccia o una promessa? Il sindaco Giuseppe Sala vuole aiutare Enrico Letta, ma la comicità involontaria è macroscopica. Il sindaco del capoluogo lombardo ha avuto un incontro col segretario del Partito democratico a Palazzo Marino, in merito al suo sostegno nei confronti del Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Un Pd perdente sotto il profilo strategico, ammaccato sotto il profilo comunicativo, con un Letta isolato dalla base e da molti big del partito pronti a fargli la festa dopo il voto. Proporgli come “stampella” il modello Milano è farlo precipitare nel baratro. Non è un grande aiuto, tutt’altro. Un modello sulla bocca di tutti. Pe imprecare. Sala offre a Letta il “modello ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) “Darò il mio contributo portando come modello”. Una minaccia o una promessa? Il sindaco Giuseppevuole aiutare Enrico, ma la comicità involontaria è macroscopica. Il sindaco del capoluogo lombardo ha avuto un incontro col segretario del Partito democratico a Palazzo Marino, in merito al suo sostegno nei confronti del Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Un Pd perdente sotto il profilo strategico, ammaccato sotto il profilo comunicativo, con unisolato dalla base e da molti big del partito pronti a fargli la festa dopo il voto. Proporgli come “stampella” il modelloè farlo precipitare nel baratro. Non è un grande, tutt’altro. Un modello sulla bocca di tutti. Pe imprecare.offre ail “modello ...

