Letta a Salvini | partita tutta da giocare | tre settimane decisive

"Sono tre settimane davanti in cui gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una partita tutta da giocare, e come si è visto anche in tante altre elezioni nel ..."

matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - Mov5Stelle : Il partito unico nell’inceneritore Sul tema gestione rifiuti c’è un campo unico che va da Salvini a Letta, passand… - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - LucaCapra67 : RT @matteorenzi: Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota… - sergioalesi : RT @matteorenzi: Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota… -