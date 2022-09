La scelta sull'energia di Boris Johnson: “Go nuclear, go large” (Di venerdì 2 settembre 2022) L’invasione russa dell’Ucraina si sta dimostrando una Fukushima al contrario. Se l’incidente del 2011 in Giappone, che l’Agenz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) L’invasione russa dell’Ucraina si sta dimostrando una Fukushima al contrario. Se l’incidente del 2011 in Giappone, che l’Agenz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

rulajebreal : La candidata premier dà la colpa della sua scelta di divulgare il video di uno stupro, senza il consenso della vitt… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Novità importanti sull'infortunio di #Wijnaldum: la scelta dell'olandese e i tempi di re… - eligiacpad : @Ricchei Che commento sciocco. Da un “docente” mi aspetterei rispetto per le scelte altrui. In primis la scelta sul… - BormoliniRenato : @TheChain1974 @madforfree @LaVeritaWeb I vaccini per i bambini non sono sostanze prodotte negli ultimi 2 anni e mai… - elpiga3 : @lauraboldrini La vigente legge sull'aborto non discrimina la motivazione che spinge una donna ad abortire, ne disc… -