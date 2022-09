La figlia di Mihajlovic contro i leoni da tastiera: 'Mi vergogno per voi' (Di venerdì 2 settembre 2022) Un brutto avvio di stagione del Bologna, con due soli punti nelle prime quattro giornate e i fischi che hanno accompagnato la squadra all'uscita dal campo giovedì sera dopo la partita con la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Un brutto avvio di stagione del Bologna, con due soli punti nelle prime quattro giornate e i fischi che hanno accompagnato la squadra all'uscita dal campo giovedì sera dopo la partita con la ...

Dalla_SerieA : Mihajlovic, la figlia contro gli insulti social a Sinisa: 'Mi vergogno per voi' - - JMC1899 : RT @Gazzetta_it: La figlia di #Mihajlovic contro i leoni da tastiera: 'Mi vergogno per voi' - repubblica : Offese sui social a Mihajlovic, la figlia si ribella: 'Vergognatevi' [di Luca Bortolotti] - Gazzetta_it : La figlia di #Mihajlovic contro i leoni da tastiera: 'Mi vergogno per voi' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Offendono e attaccano il papà, lo sfogo della figlia di #Mihajlovic -