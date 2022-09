Inter, la lista Champions: c'è anche Acerbi, fuori Dalbert (Di venerdì 2 settembre 2022) I giochi sono fatti anche in casa Inter : i nerazzurri hanno trasmesso all' Uefa la lista dei giocatori che disputeranno la fase a gironi della Champions League 2022/2023 , nell'ultimo giorno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022) I giochi sono fattiin casa: i nerazzurri hanno trasmesso all' Uefa ladei giocatori che disputeranno la fase a gironi dellaLeague 2022/2023 , nell'ultimo giorno ...

DiMarzio : #ChampionsLeague | L'@Inter ufficializza la lista dei calciatori utilizzabili per la fase a gironi - InterHubOff : RT @C1961Interista: Ultimo twtt su #UEFA #FFP #Inter visto che in molti.. ironizzano , lista A #ForzaInter ?? - BBilanShit : RT @C1961Interista: Ultimo twtt su #UEFA #FFP #Inter visto che in molti.. ironizzano , lista A #ForzaInter ?? - FulvioDelmiglio : Beh la lista Uefa a 23 giocatori anziché 25 non è un gran danno. 25 giocatori in rosa di prima squadra neanche ce l… - eliamezzano : @marifcinter Che requisiti deve maturare? Ha 17 anni compiuti (marzo) ed è all'Inter da 2 anni di fila dopo i 15 an… -