In ricordo del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa un altorilievo realizzato dal maestro Nicolò Giuliano 

Domani alle ore 12.00, nella Sala della memoria della Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, nella sede della Legione Carabinieri, verrà inaugurato un altorilievo celebrativo dedicato al Generale, realizzato e donato dal maestro ceramista monrealese Nicolò Giuliano. L'altorilievo è stato realizzato in occasione del quarantesimo anniversario della strage di via Isidoro Carini, in cui furono eliminati da Cosa nostra il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente scelto Domenico Russo. L'iniziativa è organizzata dalla Prefettura di Palermo e dal Comando Legione

