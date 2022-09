Genocidio o attacchi differenziati (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanti giorni dall’inizio del conflitto russo ucraino; troppi. Troppi sicuramente rispetto a quanti ne aveva profetizzato Putin e il suo Ambasciatore Sergey Razov per risolvere quella che era per lui una operazione militare e non una guerra. Ora le cose appaiono molto ingarbugliate e anche l’opinione dei media incespica sul dare delle definizioni esatte o auspicabili visto che di tregua non si parla. Nonostante ciò come afferma anche il Giornale Diplomatico, molto diplomatico dicono la loro come il recensito Attilio Malliano: “Esitiamo ancora a dire che è Genocidio”: a sostenerlo il consigliere per gli Affari Esteri del sindaco di Odessa Malliano per l’appunto . Poi ha spiegato la sua affermazione dicendo che la Russia ha fatto 22 mila attacchi su obiettivi civili in Ucraina e 300 su militari dall’inizio della guerra : tutto resta un obiettivo da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Tanti giorni dall’inizio del conflitto russo ucraino; troppi. Troppi sicuramente rispetto a quanti ne aveva profetizzato Putin e il suo Ambasciatore Sergey Razov per risolvere quella che era per lui una operazione militare e non una guerra. Ora le cose appaiono molto ingarbugliate e anche l’opinione dei media incespica sul dare delle definizioni esatte o auspicabili visto che di tregua non si parla. Nonostante ciò come afferma anche il Giornale Diplomatico, molto diplomatico dicono la loro come il recensito Attilio Malliano: “Esitiamo ancora a dire che è”: a sostenerlo il consigliere per gli Affari Esteri del sindaco di Odessa Malliano per l’appunto . Poi ha spiegato la sua affermazione dicendo che la Russia ha fatto 22 milasu obiettivi civili in Ucraina e 300 su militari dall’inizio della guerra : tutto resta un obiettivo da ...

