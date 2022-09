Gasperini: ‘Non è la rosa che volevo, troppi giocatori, in tre col telefono in mano…’ | Serie A (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 23:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’allenatore dell’Atalanta, Gasperini, ha commentato il 3-1 ottenuto contro il Torino: ” Vittoria importante, ci voleva la vittoria in casa, abbiamo fatto bene fuori, una bella partita con il Milan e questa è un bella vittoria”. SU ZAPATA – “Vedremo domani, sembra un piccolo stiramento, è troppo presto però, riporto quello che mi hanno detto, può stare fermo 2/3 settimane”. SU KOOPMEINERS – “Lui è un centrocampista ma bisogna lasciargli la possibilità di inserimento, ha questa capacità di tiro e di inserimento. Le difficoltà che aveva Ederson mi hanno portato a metterlo più avanti. Se serve sa coprire, ha molta potenza, visione”. SULLA PARTITA – “Credo che nel primo tempo loro andavano più forti di noi e giocavano meglio, tutte le seconde palle non le abbiamo recuperate. Poi nell’andare ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 23:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’allenatore dell’Atalanta,, ha commentato il 3-1 ottenuto contro il Torino: ” Vittoria importante, ci voleva la vittoria in casa, abbiamo fatto bene fuori, una bella partita con il Milan e questa è un bella vittoria”. SU ZAPATA – “Vedremo domani, sembra un piccolo stiramento, è troppo presto però, riporto quello che mi hanno detto, può stare fermo 2/3 settimane”. SU KOOPMEINERS – “Lui è un centrocampista ma bisogna lasciargli la possibilità di inserimento, ha questa capacità di tiro e di inserimento. Le difficoltà che aveva Ederson mi hanno portato a metterlo più avanti. Se serve sa coprire, ha molta potenza, visione”. SULLA PARTITA – “Credo che nel primo tempo loro andavano più forti di noi e giocavano meglio, tutte le seconde palle non le abbiamo recuperate. Poi nell’andare ...

