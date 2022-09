Gas Russia, von der Leyen: “Serve un tetto massimo” (Di venerdì 2 settembre 2022) “È giunto il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul gas che arriva in Europa attraverso gasdotti della Russia”. È quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine di una riunione dei parlamentari conservatori a Murnau, in Germania. Gas Russia, von der Leyen: “L’obiettivo è contrastare i tentativi di Putin di manipolare il mercato energetico europeo” “L’obiettivo – ha spiegato la presidente della Commissione Ue – è contrastare i tentativi del presidente russo Vladimir Putin di manipolare il mercato energetico europeo”. Per la von der Leyen “è importante garantire l’utilizzo di alcuni dei profitti eccessivi che i produttori di elettricità stanno realizzando oggi, che non si sarebbero mai aspettati e che non possono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) “È giunto il momento di fissare unal prezzo sul gas che arriva in Europa attraverso gasdotti della”. È quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a margine di una riunione dei parlamentari conservatori a Murnau, in Germania. Gas, von der: “L’obiettivo è contrastare i tentativi di Putin di manipolare il mercato energetico europeo” “L’obiettivo – ha spiegato la presidente della Commissione Ue – è contrastare i tentativi del presidente russo Vladimir Putin di manipolare il mercato energetico europeo”. Per la von der“è importante garantire l’utilizzo di alcuni dei profitti eccessivi che i produttori di elettricità stanno realizzando oggi, che non si sarebbero mai aspettati e che non possono ...

