Franco Bortuzzo | nuovo sfogo | “False interviste distorte | credo ci sia un limite a tutto Fatevi una ragione di…”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il papà di Manuel, fa ancora parlare di sè: infatti questa volta l’uomo ha avuto da ridire delleche gli sono state addossate e sul suo profilo Instagram ha avuto uno: “da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere, scrive, Ma quando finirete la crociata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GF Vip: Soleil pianifica un viaggio con Delia e la sera prova a baciarla (VIDEO) Barù rifiuta un abbraccio da Delia e gli sbotta: “Non mi servono questi teatri, agli altri non frega un caz*o…” Gf Vip, Barù sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci ...

infoitcultura : Franco Bortuzzo incastrato dagli audio contro il GF VIP - tuttopuntotv : Franco Bortuzzo incastrato dagli audio contro il GF VIP #gfvip #gfvip7 #manuelbortuzzo #gfvip6 #fairylu… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Franco Bortuzzo tuona: “False interviste distorte, c’è un limite a tutto”. La replica di Novella2000: “Abbiamo le registr… - FQMagazineit : Franco Bortuzzo tuona: “False interviste distorte, c’è un limite a tutto”. La replica di Novella2000: “Abbiamo le r… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo il padre Franco infuriato dopo un’intervista: “Credo ci sia un limite a tutto!” - #Manuel… -

Ascolta questo articolo In questi giorniha rilasciato una lunga intervista al settimanale ' Novella 2000 ', uno dei magazine di gossip più famosi del nostro paese diretto da Roberto Alessi. Chiacchierando con il giornalista, ...è stato chiesto se desiderasse rettificare qualcuna delle sue esternazioni ma, 'il papà di Manuel ha però preferito non intervenire' , si legge sul sito della rivista di gossip.Insieme a Monza per il Gran Premio d'Italia F1: "Dieci", l'ultimo volume della collana Machina da questa settimana è in edicola insieme al mensile Arbiter ...Franco Bortuzzo ha lanciato una pesante frecciatina al settimanale "Novella 2000" dopo la sua intervista rilasciata al giornale diretto a Roberto Alessi.