Forte scossa di terremoto avvertita ovunque: scoppia il panico in parlamento (Di venerdì 2 settembre 2022) In geofisica, i terremoti, detti anche sismi o scosse telluriche, sono vibrazioni o assestamenti della crosta terrestre, provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Nella giornata di ieri, 1° Settembre 2022, poco prima delle 14 c’è stato un terremoto in Liechtenstein, il piccolo stato dell’Europa centrale che si trova tra Svizzera e Austria. Il sisma è stato avvertito anche all’interno del parlamento: vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



Nella giornata di ieri, 1° Settembre 202, poco prima delle 14 c'è stato un terremoto in Liechtenstein, il piccolo stato dell'Europa centrale che si trova tra Svizzera e Austria. Il terremoto si è sentito molto bene anche all'interno del Landtag, il parlamento unicamerale del paese, dove in quel momento era in corso un dibattito

