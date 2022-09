FORMULA 1, GRAN PREMIO D’OLANDA: VERSTAPPEN GIOCA IN CASA (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il GRAN PREMIO del Belgio del week-end scorso, sarà back to back per la FORMULA 1 che, infatti, tornerà a scaldare i motori, questa volta in Olanda. Sarà lo storico circuito di Zandvoort, a circa 25km da Amsterdam, ad ospitare la quindicesima tappa stagionale. Il tracciato olandese è stato pressoché onnipresente, tranne rare eccezioni, negli annali della F1 dal 1952 al 1985. Un cerchio che si apre e chiude con le vittorie di due tra i nomi più evocativi della storia dell’automobilismo: Alberto Ascari e Niki Lauda. È storia antica, epica, dunque, quella innervata tra i GRANelli d’asfalto del circuito olandese che, tuttavia, dal 1986, a causa dell’espansione urbana ai margini dell’autodromo e di un declino dell’impianto, dovette abbandonare il palcoscenico della FORMULA 1. Una sospensione durata ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo ildel Belgio del week-end scorso, sarà back to back per la1 che, infatti, tornerà a scaldare i motori, questa volta in Olanda. Sarà lo storico circuito di Zandvoort, a circa 25km da Amsterdam, ad ospitare la quindicesima tappa stagionale. Il tracciato olandese è stato pressoché onnipresente, tranne rare eccezioni, negli annali della F1 dal 1952 al 1985. Un cerchio che si apre e chiude con le vittorie di due tra i nomi più evocativi della storia dell’automobilismo: Alberto Ascari e Niki Lauda. È storia antica, epica, dunque, quella innervata tra ielli d’asfalto del circuito olandese che, tuttavia, dal 1986, a causa dell’espansione urbana ai margini dell’autodromo e di un declino dell’impianto, dovette abbandonare il palcoscenico della1. Una sospensione durata ...

