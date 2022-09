F1: Olanda; chiarimento Alonso - Hamilton dopo il contatto a Spa (Di venerdì 2 settembre 2022) Tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton si chiude con un post sui social il duello iniziato in pista a Spa nel Gp del Belgio, continuato con un team radio e con un cappellino. Il contatto al via del GP ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Tra Fernandoe Lewissi chiude con un post sui social il duello iniziato in pista a Spa nel Gp del Belgio, continuato con un team radio e con un cappellino. Ilal via del GP ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, in Olanda è avvenuto un chiarimento tra Alonso e Hamilton dopo il contatto a Spa - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, in Olanda è avvenuto un chiarimento tra Alonso e Hamilton dopo il contatto a Spa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, in Olanda è avvenuto un chiarimento tra Alonso e Hamilton dopo il contatto a Spa - napolimagazine : F1, in Olanda è avvenuto un chiarimento tra Alonso e Hamilton dopo il contatto a Spa - apetrazzuolo : F1, in Olanda è avvenuto un chiarimento tra Alonso e Hamilton dopo il contatto a Spa -