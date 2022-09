PalermoToday : Chiusura Wartsila, la battaglia continua: scende in campo la Regione - romatoday : Chiusura Wartsila, la battaglia continua: scende in campo la Regione - ilgiornale : Lo scontro sulla chiusura italiana del gruppo finlandese diventa un caso diplomatico con la Corea del Sud - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Crisi #Wärtsilä, il Prefetto di Trieste incontra il Console della Corea del Sud. L'azienda conferma la strategia di chiudere… - TgrRaiFVG : Crisi #Wärtsilä, il Prefetto di Trieste incontra il Console della Corea del Sud. L'azienda conferma la strategia di… -

TRIESTE Sabato 3 settembre è il giorno della solidarietà a Trieste: tutta la comunità è invitata a partecipare al corteo a sostegno dei lavoratori di ...Fedriga: "E' la prima volta che una Regione interviene direttamente in sede giurisdizionale nell'ambito della nuova ...Wärtsilä - Spera (Ugl): Importante è la decisione odierna della regione Friuli-Venezia Giulia di voler depositare.La Regione Friuli Venezia Giulia depositerà in queste ore al Tribunale di Trieste un ricorso d'urgenza per impugnare la comunicazione di Wartsila Italia spa sulla chiusura dello stabilimento produttiv ...