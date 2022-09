Balsamo per capelli, lo studio decreta i due peggiori in commercio: non comprateli mai! (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ultima indagine svolta ha decretato i migliori balsami sul commercio, ma ce ne sono un paio che non hanno superato il test. Ormai molti di noi non possono più fare a meno del Balsamo, che ci facilita di gran lunga la vita. Infatti, si tratta di un prodotto che ci iuta a districare i capelli nel momento della pettinatura, oltre a garantirci quell’invidiabile effetto lucentezza. Foto da CanvaMa vi siete mai chiesti quali ingredienti vengono utilizzati e soprattutto quali sono i balsami migliori? L’Öko-Test ha cercato di dare una risposta, testando una serie di balsami per capelli in laboratorio. Mentre la maggioranza dei prodotti testati ha superato il test, un paio non lo hanno fatto. Ma non solo. Si è scoperto che alcuni di questi contengono addirittura molti tipi di sostanze problematiche. Qual è il ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ultima indagine svolta hato i migliori balsami sul, ma ce ne sono un paio che non hanno superato il test. Ormai molti di noi non possono più fare a meno del, che ci facilita di gran lunga la vita. Infatti, si tratta di un prodotto che ci iuta a districare inel momento della pettinatura, oltre a garantirci quell’invidiabile effetto lucentezza. Foto da CanvaMa vi siete mai chiesti quali ingredienti vengono utilizzati e soprattutto quali sono i balsami migliori? L’Öko-Test ha cercato di dare una risposta, testando una serie di balsami perin laboratorio. Mentre la maggioranza dei prodotti testati ha superato il test, un paio non lo hanno fatto. Ma non solo. Si è scoperto che alcuni di questi contengono addirittura molti tipi di sostanze problematiche. Qual è il ...

adriana_spink : Per una pelle sana e luminosa, un passaggio fondamentale è sicuramente la detersione e negli ultimi anni la tendenz… - CBrotti : RT @CBrotti: @mariateresacip Che bello se si potessero tagliare via rabbia, tristezze e delusioni con un semplice colpo di forbice...ma anc… - scriptandclick : 3 MINUTI DI DOCCIA Nei bagni al mare, la doccia calda dura tre minuti, un tempo giusto. Una media tra chi è pelato,… - teoremadipeters : @lordmaquacII di balsamo per capelli ricci - CBrotti : @mariateresacip Che bello se si potessero tagliare via rabbia, tristezze e delusioni con un semplice colpo di forbi… -