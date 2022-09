Al Cagliari basta Rog per superare il Modena e volare in testa alla classifica (Di venerdì 2 settembre 2022) Un colpo di testa di Marko Rog regala al Cagliari i 3 punti contro il Modena e la vetta momentanea della B, in coabitazione con Ascoli e Genoa. All'Unipol Domus finisce 1 - 0 per i rossoblù di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Un colpo didi Marko Rog regala ali 3 punti contro ile la vetta momentanea della B, in coabitazione con Ascoli e Genoa. All'Unipol Domus finisce 1 - 0 per i rossoblù di ...

CagliariNews24 : Sanna sulla gestione di Luvumbo: «Se basta giocare in C 190 minuti in sei mesi per maturare…» #Cagliari - HandoftheQueen3 : @LucillaMasini A dir il vero ha detto di essere contraria per entrambi, basta leggersi il post sul ragazzo di Cagliari. - Kozachi_mg : @SuperSimo_9 @LucaDiGiovann27 @mirkonicolino @ilciccio67 Si può vincere anche facendo pochissimi gol (36 su 34 part… - Luxgraph : Primavera, Empoli, non basta Seck: il Cagliari fa 1-1 con Yanken - matteo_nelli : @Marco562017 Basta Cagliari-Modena -