Venezia 2022, Lars von Trier si collega da casa (in camicia hawaiana): “Il Parkinson? Sto bene, un po’ più stupido del solito” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ora mi sento meglio, il tremore presto si attenuerà, mi sento solo un po’ più stupido di prima!”. Non ha perso il suo senso dell’umorismo Lars von Trier affetto come è noto da Parkinson, e per questo costretto a “presenziare” alla Mostra Veneziana solo in collegamento video dalla sua abitazione. In camicia hawaiana, con il tremolio visibile benché nascosto dallo schermo, e il volto sciupato ma lo sguardo decisamente attento, il grande cineasta danese è comunque riuscito a portare a termine uno dei suo progetti più iconici, cari, longevi e certamente amati dal pubblico, la serie The Kingdom, la cui terza e ultima stagione Exodus è stata presentata oggi per intero in premiere mondiale alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ora mi sento meglio, il tremore presto si attenuerà, mi sento solo un po’ piùdi prima!”. Non ha perso il suo senso dell’umorismovonaffetto come è noto da, e per questo costretto a “presenziare” alla Mostrana solo inmento video dalla sua abitazione. In, con il tremolio visibile benché nascosto dallo schermo, e il volto sciupato ma lo sguardo decisamente attento, il grande cineasta danese è comunque riuscito a portare a termine uno dei suo progetti più iconici, cari, longevi e certamente amati dal pubblico, la serie The Kingdom, la cui terza e ultima stagione Exodus è stata presentata oggi per intero in premiere mondiale alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica fuori ...

