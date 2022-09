Vaccini adattati alla variante Omicron: via libera dell’Ema (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due Vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare dueper fornire una protezione più ampia contro il Covid-19 L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - fattoquotidiano : Covid, l’Agenzia europea del farmaco dà il via libera ai vaccini adattati per Omicron - GiovaQuez : L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione dei primi vaccini per gli over 12 contro il #Covid adattati alla variante Om… - deveraunseraunn : RT @davcarretta: ?? L’Ema autorizza i vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna adattati alle varianti - gnu4545 : Via libera dell'Ema ai #vaccini per il Covid adattati per Omicron. -