US Open 2022: Serena Williams prosegue nella sua "Last dance", al terzo turno Jabeur, out Sakkari e Fernandez (Di giovedì 1 settembre 2022) Una nuova giornata di incontri è andata in archivio a New York, sede degli US Open 2022, e nel tabellone femminile chi si pensava avrebbe dovuto presto salutare, tra gli applausi scroscianti della folla, continua invece nella propria avventura. Ci si riferisca alla 23 volte vincitrice di Slam, Serena Williams. La fuoriclasse americana, che alla vigilia di questo torneo aveva manifestato la volontà di lasciare l'attività agonistica, prosegue nella propria "Last dance". A cadere sotto i colpi di Serena è stata la n.2 del mondo, Anett Kontaveit: 7-6 (4) 2-6 6-2 lo score finale. Con la solita grinta, Williams ha tirato fuori il meglio di sé, mettendo in mostra una condizione fisica decisamente buona e ...

