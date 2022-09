Ultime Notizie – Gas, Fitch: con stop russo probabile recessione in Eurozona (Di giovedì 1 settembre 2022) La recessione appare probabile nell’Eurozona a seguito dell’aggravarsi della crisi del gas. Ad affermarlo, in un report pubblicato oggi, sono gli analisti di Fitch i quali affermano che è probabile un avvio della recessione nell’Eurozona nel secondo semestre 2022 alla luce del calo annuo del Pil previsto per Germania e Italia per il 2023. Una chiusura totale del gasdotto russo verso l’Ue sembra un presupposto ragionevole ai fini delle previsioni macroeconomiche dell’Eurozona, evidenziano gli analisti. Le vulnerabilità economiche rispetto a un blocco totale delle forniture russe, infatti, sono ancora molto elevate per Fitch, nonostante le recenti iniziative per diversificare le fonti d’importazione, in particolare di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Laapparenell’a seguito dell’aggravarsi della crisi del gas. Ad affermarlo, in un report pubblicato oggi, sono gli analisti dii quali affermano che èun avvio dellanell’nel secondo semestre 2022 alla luce del calo annuo del Pil previsto per Germania e Italia per il 2023. Una chiusura totale del gasdottoverso l’Ue sembra un presupposto ragionevole ai fini delle previsioni macroeconomiche dell’, evidenziano gli analisti. Le vulnerabilità economiche rispetto a un blocco totale delle forniture russe, infatti, sono ancora molto elevate per, nonostante le recenti iniziative per diversificare le fonti d’importazione, in particolare di ...

