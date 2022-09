Terra Amara Anticipazioni 2 settembre 2022: Hunkar stringe un patto con Fekeli, e Demir s'infuria! (Di giovedì 1 settembre 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 2 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir non prende affatto bene che Yilmaz sia ancora vivo, e che Hunkar abbia preso accordi con Fekeli... Leggi su comingsoon (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledella Puntata diin onda venerdì 2su Canale 5 rivelano chenon prende affatto bene che Yilmaz sia ancora vivo, e cheabbia preso accordi con...

Mattiabuonocore : Per La Vita in Diretta sarà un problema aver contro Terra Amara, per i primi 20 minuti, e avere Pomeriggio 5 trainato da Terra Amara - twittaminemo : @MikyS03 E dal 19 Terra Amara sospeso fino alla fine di #UnaVita - twittaminemo : @marynonpertutti @Baccotvnews A quel punto le soap turche spariranno o comunque smezzeranno terra amara e un altro… - redazionetvsoap : In amore bisogna sempre essere sinceri? Il nostro Yilmaz non lo sarà del tutto e nelle future puntate qualcuno se n… - Frances56599837 : @cheTVfa Ma sempre terra amara ci sar a trainare pomeriggio 5? -