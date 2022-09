Skam 5, perché Eleonora ed Edoardo si vedono poco? (Di giovedì 1 settembre 2022) Skam Italia 4 stagione: perché Eleonora ed Edoardo si vedono poco nella quarta stagione della serie? L'attrice e il regista spiegano perché Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 settembre 2022)Italia 4 stagione:edsinella quarta stagione della serie? L'attrice e il regista spieganoTvserial.it.

vivodipesto : RT @contrabbandieri: “Chi stavi baciando?” “Tersigni, sono pagata per questo.” perché Ludovica sa, sono i gioeva l’origine di Skam Italia.… - i91louis : RT @contrabbandieri: “Chi stavi baciando?” “Tersigni, sono pagata per questo.” perché Ludovica sa, sono i gioeva l’origine di Skam Italia.… - balliamoalbuio : @cardigansw no è perché devo tagliare i capelli però anche skam - roberta1_d : RT @bvnlieue: Ricordo quando potevamo vedere solo una clip al giorno su google. Il flop della prima stagione perché si pensava che i remake… - llittleethings : RT @bvnlieue: Ricordo quando potevamo vedere solo una clip al giorno su google. Il flop della prima stagione perché si pensava che i remake… -