In caso di positività persistente 'si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo (e non piu' 21), a prescindere dall'effettuazione del test'. La circolare,...

Nessun 'liberi tutti' per gli asintomatici ma si riduce la quarantena: ecco come Lo stabilisce la circolare del ministero della Salute in relazione alla modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di Covid.