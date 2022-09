Libia, violenze su un rifugiato quindicenne del Sudan. Luca Casarini diffonde il video: “Salvini e Meloni fatelo vedere ai vostri figli” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ong Mediterranea ha diffuso il filmato che testimonia le violenze subite da un quindicenne rifugiato del Sudan, sequestrato da uomini armati nella zona di Warshfana a Tripoli. “Il video che vedete è girato con il cellulare del ragazzo – scrive Mediterranea – a cui hanno intimato poi di chiamare amici e parenti in grado di pagare il riscatto: 5000 euro, una cifra più alta perché hanno trovato dei prefissi europei tra la lista dei contatti”. Luca Casarini ha rilanciato il video, invitando Matteo Salvini e Giorgia Meloni a farlo vedere ai loro figli: “Salvini, dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu Giorgia Meloni, faglielo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ong Mediterranea ha diffuso il filmato che testimonia lesubite da undel, sequestrato da uomini armati nella zona di Warshfana a Tripoli. “Ilche vedete è girato con il cellulare del ragazzo – scrive Mediterranea – a cui hanno intimato poi di chiamare amici e parenti in grado di pagare il riscatto: 5000 euro, una cifra più alta perché hanno trovato dei prefissi europei tra la lista dei contatti”.ha rilanciato il, invitando Matteoe Giorgiaa farloai loro: “, dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu Giorgia, faglielo ...

luigil8993891 : @Controcorrentv Parlate di ONU e campi di concentramento in Libia, ma come ci arrivano in Libia? Costoro partono da… - MC22670 : VIOLENZE in libia - tripps42 : Tutti i famigerati centri di detenzione per migranti, in cui le persone vengono sottoposte quotidianamente ad abusi… - Carmela_oltre : RT @nigrizia: Scambi di accuse tra i due “premier” Dbeibah e Bashagha, il quale ha visto fallire il suo terzo tentativo di entrare nella ca… - laboescapes : RT @nigrizia: Scambi di accuse tra i due “premier” Dbeibah e Bashagha, il quale ha visto fallire il suo terzo tentativo di entrare nella ca… -