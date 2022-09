Kiev: 'Putin ammette che il suo obiettivo è quello di eliminarci' (Di giovedì 1 settembre 2022) La cosa interessante è la parole 'enclave'. Ossia, visto che l'enclave è un territorio di uno stato che è all'interno di un altro stato, lo Zar imperialista ritiene che i confini dell'Ucraina siano ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) La cosa interessante è la parole 'enclave'. Ossia, visto che l'enclave è un territorio di uno stato che è all'interno di un altro stato, lo Zar imperialista ritiene che i confini dell'Ucraina siano ...

LaVeritaWeb : Josep? Borrell propone una missione europea per addestrare i soldati di Kiev, cosa che aumenterebbe il nostro coinv… - kuliscioff : Su @GiorgiaMeloni grava il compito di convincere il 51% di italiani contrari alle sanzioni alla Russia, che l'inter… - IlMarinaio5 : @vladlittledick @SalvatoreP72 @GiovanniCagnol1 Da una parte Putin: gas, materie prime, un mercato importante per le… - salvodal52 : RT @FrancoZerlenga: E ve ne accorgete ora Da ricordare Conte l’uomo di Putin in Italia ha obbedito all’ordine di eliminare Draghi e Conte c… - Alessio30109964 : @bordoni_russia 1>2Se l'Ue ha voluto partecipare al conflitto in ucraina, è complice ed alleata di kiev, non ci son… -