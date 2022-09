lucabianchin7 : Jean #Onana, valutato e apprezzato dal #Milan, poi non scelto, ha trovato la nuova squadra: andrà al Lens. #calciomercato - zazoomblog : Jean Onana niente Milan: è ufficiale al Lens - #Onana #niente #Milan: #ufficiale - Leonard74256242 : Jean Onana è ufficialmente un nuovo calciatore del Lens. Arriva a titolo definitivo dal Bordeaux per 4 mln di euro.… - mdf_eib : Fichajes Deadline Day #Transfers #???? Janis Antiste: Spezia ???? > Sassuolo ???? Marko Pjaca: Juventus ???? > Empoli… - sportli26181512 : Onana, niente Milan o Spezia: è UFFICIALE al Lens: Jean Onana ha firmato con il Lens per i prossimi cinque anni: il… -

Ne sono stati sufficienti 4, invece, di milioni, al Lens per ufficializzare, che quindi torna a giocare in Ligue 1 dopo la retrocessione dell'anno scorso patita col club ...Commenta per primoha firmato con il Lens per i prossimi cinque anni: il centrocampista camerunense classe 2000, accostato a Milan e Spezia nelle scorse settimane, ha scelto di rimanere in Francia.Uno degli obiettivi di metà campo del club rossonero, resta in Francia, passando dal Bordeaux (neoretrocesso in Ligue 2) alla formazione giallorossa di massima serie transalpina ...Il Lens ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Bordeaux per il trasferimento di Jean Onana ...