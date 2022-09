Inter, si sblocca Acerbi: Inzaghi avrà il suo difensore (Di giovedì 1 settembre 2022) A meno di 8 ore dalla chiusura del calciomercato, l’Inter piazza l’ultimo colpo e accontenta Simone Inzaghi, che da settimane aveva chiesto un nuovo difensore per sostituire Ranocchia. Da tempo il nome scelto dall’Inter è quello di Francesco Acerbi, che sembrava ad un passo dal trasferimento ai nerazzurri prima del momentaneo ripensamento di Zhang, che non aveva avallato l’operazione a causa dell’ingaggio del giocatore. Nell’ultimo giorno di trattative però la situazione si è sbloccata e il tecnico Interista potrà finalmente accogliere il centrale che aveva già allenato quando sedeva sulla panchina della Lazio. Adesso il sodalizio tra i due è destinato a rafforzarsi, e proseguirà con i colori nerazzurri addosso. Trattativa ANSA Steven Zhang, presidente ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) A meno di 8 ore dalla chiusura del calciomercato, l’piazza l’ultimo colpo e accontenta Simone, che da settimane aveva chiesto un nuovoper sostituire Ranocchia. Da tempo il nome scelto dall’è quello di Francesco, che sembrava ad un passo dal trasferimento ai nerazzurri prima del momentaneo ripensamento di Zhang, che non aveva avallato l’operazione a causa dell’ingaggio del giocatore. Nell’ultimo giorno di trattative però la situazione si èta e il tecnicoista potrà finalmente accogliere il centrale che aveva già allenato quando sedeva sulla panchina della Lazio. Adesso il sodalizio tra i due è destinato a rafforzarsi, e proseguirà con i colori nerazzurri addosso. Trattativa ANSA Steven Zhang, presidente ...

