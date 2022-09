Il Jova Beach approda a Viareggio e pulisce le spiagge toscane, ma gli attacchi degli ecologisti continuano (Di giovedì 1 settembre 2022) Mentre da alcuni settori dell’ambientalismo continuano gli attacchi ai concerti in spiaggia, in occasione dell’undicesima tappa del Jova Beach Party 2022, prevista a Viareggio (LU) il 2 e il 3 settembre, Ri-Party-Amo – il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia – pulirà le spiagge e i fondali di diverse località toscane. Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto. Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: ”Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Mentre da alcuni settori dell’ambientalismogliai concerti in spiaggia, in occasione dell’undicesima tappa delParty 2022, prevista a(LU) il 2 e il 3 settembre, Ri-Party-Amo – il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra ilParty, Intesa Sanpaolo e WWF Italia – pulirà lee i fondali di diverse località. Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto. Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: ”Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di ...

enpaonlus : Jova Beach Party, Stazione ornitologica abruzzese: 'Cancellata ogni forma di vita su un ampio tratto di spiaggia li… - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, la procura di Lucca apre un fascicolo per «danno ambientale» - enpaonlus : Castel Volturno, le tartarughine e il Jova Beach Party: 'Ma la natura non va calpestata' - wordsandmore1 : #1settembre oltre a #TuttoAccaddeASanSiro #BiggerThanMe #DrittoeRovescio #skamitalia #AtalantaTorino #Dest #tiktok… - raffamad81 : RT @RollingStoneita: Erano stati invitati al Jova Beach Party di Castel Volturno, ma Capone & BungtBangt hanno deciso di non andare. Qui sp… -