Honda Civic Type R - Svelata la potenza "americana" della nuova generazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Honda svela i primi dati tecnici della nuova Civic Type R, per ora relativi al solo mercato statunitense: nella terra a stelle e strisce, la nuova generazione dichiara 315 CV a 6.500 giri e 420 Nm di coppia massima tra i 2.600 e i 4.000 giri. Quanto basta per rendere la vettura la Honda più potente mai commercializzata sul mercato locale. 9 CV e 20 Nm in più. Gli appassionati aspettavano con impazienza la scheda tecnica per capire come si è evoluta la sportiva giapponese e ora sono stati accontentati. Per i clienti europei, però, sono dati da prendere ancora con le pinze, perché bisogna fare attenzione alle omologazioni e alle specifiche dei singoli mercati. In ogni caso, i dati dichiarati negli Stati Uniti parlano di 9 CV e 20 Nm in più rispetto al ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 settembre 2022)svela i primi dati tecniciR, per ora relativi al solo mercato statunitense: nella terra a stelle e strisce, ladichiara 315 CV a 6.500 giri e 420 Nm di coppia massima tra i 2.600 e i 4.000 giri. Quanto basta per rendere la vettura lapiù potente mai commercializzata sul mercato locale. 9 CV e 20 Nm in più. Gli appassionati aspettavano con impazienza la scheda tecnica per capire come si è evoluta la sportiva giapponese e ora sono stati accontentati. Per i clienti europei, però, sono dati da prendere ancora con le pinze, perché bisogna fare attenzione alle omologazioni e alle specifiche dei singoli mercati. In ogni caso, i dati dichiarati negli Stati Uniti parlano di 9 CV e 20 Nm in più rispetto al ...

