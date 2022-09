Fiorentina | niente Empoli per Zurkowski | si lavora a un maxi scambio con lo Spezia

dialessandro5 : @AntonioDS22 @erosazzurro Ma non si parla di matematica assolutamente. Se vincessi tutte le prossime staresti appos… - niccolo_meucci : @NickCecca Nick Bajrami niente ? Dicono il giocatore non voglia più restare ad Empoli e voglia solo la Fiorentina ;… - lettore1969 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @OfficialUSLecce Poi un'altra cosa che dà fastidio è il gioco altalenante, una partita,… - ZonaBianconeri : RT @Fiorentinanews: Niente anca, il problema di #Gonzalez ora è un altro. Le condizioni dell'argentino e le possibilità che possa esserci o… - Fiorentinanews : Niente anca, il problema di #Gonzalez ora è un altro. Le condizioni dell'argentino e le possibilità che possa esser… -

DIRETTA/ Udinese(risultato finale 1 - 0): primo KO per i viola VIDEO JUVENTUS SPEZIA: ... Non abbiamo subito praticamente, potevamo fare il secondo gol prima. Abbiamo avuto l'...... Spalletti ed il tifoso dellache lo ha tormentato. ' Si dice che da tutte le parti fanno così, ma non è vero: a Napoli nessuno dicealla panchina dell'allenatore avversario. Si ...Il portiere della Juventus era uscito in barella nella sfida contro lo Spezia per un problema alla caviglia destra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...