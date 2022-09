Fabula 12 | un bagno di folla per Clementino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBellizzi (Sa) –diieri, quarto big del Premio, il Festival della scrittura dei ragazzi in programma fino a domani, venerdì 2 settembre, a Bellizzi. Il rapper ha letteralmente catalizzato l’attenzione di un pubblico trasversale, rapito dalle sue velocissime parole in rima, dalle dichiarazioni sincere, dalla sua grande disponibilità negli autografi, i selfie, gli abbracci. Tant’è che, a sorpresa, dopo un incontro commovente con i creativi in Arena, sul palco di Piazza del Popolo,ha cantato anche qualche brano e spoilerato i suoi prossimi impegni lavorativi. «Torno in tv con The Voice, ma sarò anche al cinema con tre film: interpreterò Mario in “Lamborghini”, un film di Bobby Moresco – ho imparato un copione in inglese; reciterò in una ...