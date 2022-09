Elezioni: Letta, 'vorrei Erasmus anche per gli studenti delle superiori' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "A me piacerebbe che l'Erasmus alle superiori diventasse una regola perchè fare un'esperienza in un altro Paese è avere chiaro che anche fuori dal tuo Paese puoi essere a casa tua". Così Enrico Letta a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "A me piacerebbe che l'allediventasse una regola perchè fare un'esperienza in un altro Paese è avere chiaro chefuori dal tuo Paese puoi essere a casa tua". Così Enricoa SkyTg24.

