DALLA SPAGNA – Ultima chance per Ronaldo: la soluzione con Osimhen (Di giovedì 1 settembre 2022) Ultime ore di calciomercato, che chiuderà alle ore 20:00 di oggi. Ore calde per il Napoli soprattutto per la trattativa più volte vociferata su Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha manifestato il suo desiderio di non voler proseguire con il Manchester United e soprattutto di voler giocare la Champions League. Per questo motivo il suo procuratore Jorge Mendes lo ha proposto ad Aurelio De Laurentiis con una complessa operazione che coinvolge Victor Osimhen. Cristiano Ronaldo (Getty Images) Ronaldo al Napoli? La notizia DALLA SPAGNA L’idea iniziale era quella di far acquistare il nigeriano dai Red Devils per una cifra che va dai 100 ai 130 milioni di euro e chiedere il contributo dello United anche per l’ingaggio di Ronaldo, eccessivamente elevato per le ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Ultime ore di calciomercato, che chiuderà alle ore 20:00 di oggi. Ore calde per il Napoli soprattutto per la trattativa più volte vociferata su Cristiano. L’attaccante portoghese ha manifestato il suo desiderio di non voler proseguire con il Manchester United e soprattutto di voler giocare la Champions League. Per questo motivo il suo procuratore Jorge Mendes lo ha proposto ad Aurelio De Laurentiis con una complessa operazione che coinvolge Victor. Cristiano(Getty Images)al Napoli? La notiziaL’idea iniziale era quella di far acquistare il nigeriano dai Red Devils per una cifra che va dai 100 ai 130 milioni di euro e chiedere il contributo dello United anche per l’ingaggio di, eccessivamente elevato per le ...

enrick81 : @famigliasimpson @fabriziomico @lorenzop861 @misterf_tweets @Tvottiano @napoliforever89 @yosoyelfanal @ilvit02… - cmdotcom : Dalla Spagna: #Milan, no a 100 milioni per #Leao - carmine32495506 : @LeBombeDiVlad Dalla Spagna dicono un sacco di Cavolate ?? - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Marca: 'Il #Napoli ultima possibilità per #Ronaldo' ?? Il quotidiano apre al clamoroso affare last minu… - ErMancio952 : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Marca: 'Il #Napoli ultima possibilità per #Ronaldo' ?? Il quotidiano apre al clamoroso affare last minu… -