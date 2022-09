Crede che stiano riprendendo la sua fidanzata e spara, 43 enne denunciato a Milano (Di giovedì 1 settembre 2022) Convinto che stesse riprendendo con il cellulare la sua fidanzata, un 43enne ha sparato un colpo in aria nei pressi di un bar di Bresso, minacciando un cittadino egiziano di 30 anni. Quest’ultimo, in realta’, stava semplicemente facendo una videochiamata. L’episodio e’ accaduto ieri sera intorno alle 20, quando la coppia di italiani e’ passata vicino al locale dove era seduto l’egiziano al telefono. Dopo una discussione tra i due, il 43enne si e’ allontanato mezz’ora per poi tornare al bar con una pistola. Per intimorire l’altro, ha quindi sparato un colpo in aria e si e’ dato alla fuga. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato terra un bossolo e un colpo inesploso calibro 9×21. Dopo aver sentito i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Convinto che stessecon il cellulare la sua, un 43hato un colpo in aria nei pressi di un bar di Bresso, minacciando un cittadino egiziano di 30 anni. Quest’ultimo, in realta’, stava semplicemente facendo una videochiamata. L’episodio e’ accaduto ieri sera intorno alle 20, quando la coppia di italiani e’ passata vicino al locale dove era seduto l’egiziano al telefono. Dopo una discussione tra i due, il 43si e’ allontanato mezz’ora per poi tornare al bar con una pistola. Per intimorire l’altro, ha quindito un colpo in aria e si e’ dato alla fuga. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato terra un bossolo e un colpo inesploso calibro 9×21. Dopo aver sentito i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari ...

