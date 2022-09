Covid | pubblicato studio di un gruppo di ricerca dell’Università di Palermo

(Di giovedì 1 settembre 2022)(ITALPRESS) – Ildidegli Studi didiretto dal professore Marcello Ciaccio ha scoperto un nuovo meccanismo coinvolto nella patogenesi della Sepsi e del-19. Lo, condotto in collaborazione con un teamdegli Studi di Urbino, è statosulla rivista Critical Care (I.F. 19,334). Laha dimostrato che gli istoni, proteine strettamente associate al DNA con un ruolo fondamentale per il mantenimento della struttura della cromatina e dell’espressione genica, sono coinvolti nei processi di trombosi ed infiammazione che si verificano nei pazienti con Sepsi e-19. Gli istoni rilasciati nell’ambiente extracellulare ...

I dati Sono 20.503 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel bollettino quotidiano diffuso del mini ...