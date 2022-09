Covid in Toscana | 5 morti 3 donne e 2 uomini a Firenze | Arezzo e Siena | oggi 1 settembre E 993 nuovi contagi

novasocialnews : Covid oggi Toscana, 933 contagi e 5 morti: bollettino 1 settembre - telodogratis : Covid oggi Toscana, 933 contagi e 5 morti: bollettino 1 settembre - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 933 contagi e 5 morti: bollettino 1 settembre: (Adnkronos) - I dati della Regione… - italiaserait : Covid oggi Toscana, 933 contagi e 5 morti: bollettino 1 settembre - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 933 contagi e 5 morti: bollettino 1 settembre -

... il caso - studio- 19 in Italia 8/8/2022- 19 in: decreti, delibere e ordinanzeSono 555 i casi positivi notificati in, ma residenti in altre regioni. Sono 327 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 367 nella Nord Ovest, 239 nella Sud est. Lasi trova al 10° ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. In Toscana sono 1.377.549 i casi di positività al Coronavirus, 933 in più rispetto a ieri, 184 confermati con tampone molecolare e 749 da test rapi ...(Adnkronos) – Sono 933 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 settembre 2022, in Toscana e si registrano 5 decessi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stat ...