Coez e la polemica contro la musica del momento: ‘Non ci state capendo più niente?’. Il post su Instagram (Di giovedì 1 settembre 2022) “Stiamo sbagliando noi o non state capendo più niente voi?”. Inizia così il post, dal chiaro tono polemico, di Coez, il noto cantautore romano che anno dopo anno colleziona successi. E che ieri sera, dopo aver preso parte al Power Hits Estate in diretta dall’Arena di Verona, ha pensato bene di pubblicare un post su Twitter, poi condiviso su Instagram, dove punta il dito contro la musica, quella attuale. Che sembra essere ben lontana dalla sua e dai suoi ideali. Il post polemico di Coez “Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino. C’è stato un gran momento per la musica italiana, guardando la classifica mi chiedo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) “Stiamo sbagliando noi o nonpiù niente voi?”. Inizia così il, dal chiaro tono polemico, di, il noto cantautore romano che anno dopo anno colleziona successi. E che ieri sera, dopo aver preso parte al Power Hits Ein diretta dall’Arena di Verona, ha pensato bene di pubblicare unsu Twitter, poi condiviso su, dove punta il ditola, quella attuale. Che sembra essere ben lontana dalla sua e dai suoi ideali. Ilpolemico di“Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino. C’è stato un granper laitaliana, guardando la classifica mi chiedo ...

CorriereCitta : Coez e la polemica contro la musica del momento: ‘Non ci state capendo più niente?’. Il post su Instagram - hgoldensoul : Coez questa mattina si è svegliato e ha scelto di fare colazione con polemica annegata nella verità - el100moscow : Ma oggi Coez ha caricato i pallettoni non sono d'accordo per la musica 2016/2017 the best a meno che non parlava so… -