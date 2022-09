Benzina, prezzi oggi in lieve calo: metano in forte rialzo (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Benzina, prezzi poco mossi per la giornata di oggi: secondo forte calo consecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; in ribasso anche la quotazione del Brent, a 95 dollari mentre non si registra alcun movimento sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa; medie dei prezzi praticati in lieve calo sulla Benzina e in lieve aumento sul gasolio; metano sempre in forte rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –poco mossi per la giornata di: secondoconsecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; in ribasso anche la quotazione del Brent, a 95 dollari mentre non si registra alcun movimento sui listini deiconsigliati dei carburanti alla pompa; medie deipraticati insullae inaumento sul gasolio;sempre in. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su ...

